Kajмакоски за киднапирањето: Не сум направен од шеќер, јас сум Балканец, Македонец

Пејачот Даниел Кајмакоски кој неодамна беше киднапиран коментира дека сè е зад него и дека се свртел кон убави работи:

– Не сум направен од шеќер, јас сум и Балканец, Македонец… Доволно сум силен да продолжам… пред сè, јас сум татко. Сакам сите да бидеме безбедни и насмеани. Без насмевка, ништо не вреди ова, оваа работа не вреди ништо, ниту врска ниту брак. Не можете да бидете добар татко, брат и син без насмевка. Животот продолжува. Може да му се случи на секого. И музиката и моето семејство и сите што ме сакаат се со мене. – Свесно се повлеков од јавноста.

Сакам семејството да биде темел

.. Апелирам до сите млади луѓе да не го направат тоа нивен приоритет, туку нивна цел. Семејството останува, сè е минливо… затоа малку се пензионирав и уживам во тоа, имам доволно време да бидам со сопругата и децата и постојано подготвувам нешто, не би го објавил сега, но никогаш нема да се откажам од тоа, авторската работа е првенствено поврзана со мојата работа – рече Кајмакоски .

