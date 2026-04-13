 Skip to main content
13.04.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 13 април 2026
Неделник

Бритни Спирс доброволно се пријавила во Клиника за рехабилитација

Естрада

Принтскрин од видео

Поп-ѕвездата Бритни Спирс доброволно се пријавила во клиника за одвикнување од зависности, неколку недели по апсењето под сомнение за возење под дејство на алкохол и дрога.

Според информациите, инцидентот се случил на 4 март, кога Спирс била приведена и задржана кратко во притвор во Калифорнија, по што била пуштена на слобода. Нејзин претставник тогаш го оцени однесувањето како „целосно неоправдано“, нагласувајќи дека ова може да биде прв чекор кон неопходни промени во нејзиниот живот.

Спирс, која има 44 години, треба да се појави пред суд во округот Вентура на 4 мај. Таа веќе подолг период не е активна на музичката сцена – нема објавено албум од 2016 година, ниту пак има турнеја речиси осум години.

