Бритни Спирс доброволно се пријавила во Клиника за рехабилитација

Принтскрин од видео

Поп-ѕвездата Бритни Спирс доброволно се пријавила во клиника за одвикнување од зависности, неколку недели по апсењето под сомнение за возење под дејство на алкохол и дрога.

Според информациите, инцидентот се случил на 4 март, кога Спирс била приведена и задржана кратко во притвор во Калифорнија, по што била пуштена на слобода. Нејзин претставник тогаш го оцени однесувањето како „целосно неоправдано“, нагласувајќи дека ова може да биде прв чекор кон неопходни промени во нејзиниот живот.

Спирс, која има 44 години, треба да се појави пред суд во округот Вентура на 4 мај. Таа веќе подолг период не е активна на музичката сцена – нема објавено албум од 2016 година, ниту пак има турнеја речиси осум години.