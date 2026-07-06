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07.07.2026
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07.07.2026
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06.07.2026
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05.07.2026
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Во Собранието утре повторен обид за договор за Изборниот законик
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Овие хороскопски знаци сакаат да се мешаат во животот на другите
06.07.2026
Свет
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Европската комисија воведува „флексибилен ЕЕС“ за да ги ублажи застојот и долгите чекања на дел од границите и аеродромите
06.07.2026
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Европа се бори со огнена апокалипса, пожари беснеат во четири земји
06.07.2026
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Ѓорѓиевски: Скопје ќе ја добие првата подземна сообраќајница!
06.07.2026
Живот
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Бигорски ги кани верниците на традиционално одбележување на втората манастирска слава за Рождеството на Свети Јован Претеча – Иванден
06.07.2026
Македонија
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ОЈО Скопје бара мерки на претпазливост за три лица за насилство врз дете во Маџари
06.07.2026
Филм
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„М“ на Вардан Тозија вечерва во Кинотека
06.07.2026
Филм
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Вечерва во рамките на проектот „Македонски филм. На големо платно“ на Агенцијата за филм на програмата е омнибусот „Скопје ремикс“
06.07.2026
Сцена
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Дарко Гроздановски и Игор Џамбазов, малку порано од најавеното – „Понеделнички”
06.07.2026
Култура
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Во театарот „Војдан Чернодрински“ се интензивираат пробите за претставата „Ловец во р’ жта“ во режија на Мартин Кочовски
06.07.2026
Музика
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20.јубилејно издание на Балканскиот етно-фјужн фестивал „Локум фест – музика и традиција“ со реномирани домашни и странски изведувачи
06.07.2026
Култура
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Поетиката на преобразбата-естетика на формата и современото визуелно мислење
06.07.2026
Економија
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ДЗР: Трговската размена во пораст, извозот зголемен за 5,7 отсто, а увозот за 5,9
06.07.2026
Македонија
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Јаневска: Околу 30 ученици испратени на меѓународни научни олимпијади без грижа за трошоци
06.07.2026
Култура
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Песната за македонскиот јазик што најсилно одекна на Струшките вечери на поезијата
06.07.2026
Останати спортови
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Поставен камен темелник во СЦ „Јасмин“ во Кавадарци – Ристовски: Над 153 милиони денари нови инвестиции во спортската инфраструктура
06.07.2026
Култура
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КИЦ Белград со триото „Нова“ организира музички концерти во Белград и Нови Сад
06.07.2026
Музика
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Концерт „Вечер на романтични серенади“ вечерва на Скопско лето
06.07.2026
Свет
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Аеродромот на Сицилија затворен поради активност на вулканот Етна
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