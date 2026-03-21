Внимателно во тревата, почна сезоната на крлежи

Со доаѓањето на потоплото време, започна и сезоната на крлежи, мали арахниди кои, покрај тоа што се непријатни кога се фаќаат за кожата и цицаат крв, можат да бидат и носители на опасни болести.

Иако сезоната на крлежи обично трае од април до доцна есен, поради топлите и влажни зими, крлежите почнуваат да се појавуваат сè порано, па затоа е потребно што поскоро да се преземат заштитни мерки.

Крлежите се мали арахниди на кои им е потребен оброк од крв за да се развијат и размножат, кој го цицаат од други животни или луѓе, и притоа, можат да пренесуваат заразни болести.

Тие живеат во ливади, грмушки и дрвја, се со големина од 3 до 5 мм, не се движат многу и одат само неколку метри во текот на својот живот. Тие хибернираат и се будат напролет, кога температурата се искачува над 15 степени Целзиусови.

Кои болести пренесуваат?

Крлежите најчесто се инфицираат самите кога се хранат со шумски животни и глодари, а потоа пренесуваат болести на луѓето и кучињата.

Во Македонија, таканаречениот шумски крлеж (Ixodes ricinus) најчесто ги каснува луѓето, кој ја пренесува бактеријата Borrelia burgdorferi, која предизвикува Лајмска болест (борелиоза), и вирусот на менингоенцефалитис што се пренесува преку крлежи.

Иако само мал број крлежи се инфицирани и веројатноста луѓето да се заразат е мала, ова се сериозни болести.

Како можат да се заразат?

Контактот со крлежи е можен во секое време поминато на отворено, особено меѓу ниска вегетација и висока трева. Крлежите се наоѓаат на листовите и гранките на грмушките, на височини до еден метар, во грмушки и во приземниот слој на шумите. Откако ќе се префрлат на домаќин, тие одат полека додека не најдат соодветно место за хранење. Ги забодуваат муцките во кожата и цицаат крв, која им ги исполнува телата, поради што брзо можат да изгледаат како семки од овошје.