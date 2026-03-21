 Skip to main content
Република Најнови вести
Сабота, 21 март 2026
Неделник

Внимателно во тревата, почна сезоната на крлежи

Здравје

Фрипик

Сезоната на крлежи трае од април до доцна есен, но поради топлите и влажни зими, крлежите почнуваат да се појавуваат сè порано, па затоа е потребно што поскоро да се преземат заштитни мерки.

Со доаѓањето на потоплото време, започна и сезоната на крлежи, мали арахниди кои, покрај тоа што се непријатни кога се фаќаат за кожата и цицаат крв, можат да бидат и носители на опасни болести.

Иако сезоната на крлежи обично трае од април до доцна есен, поради топлите и влажни зими, крлежите почнуваат да се појавуваат сè порано, па затоа е потребно што поскоро да се преземат заштитни мерки.

Крлежите се мали арахниди на кои им е потребен оброк од крв за да се развијат и размножат, кој го цицаат од други животни или луѓе, и притоа, можат да пренесуваат заразни болести.

Тие живеат во ливади, грмушки и дрвја, се со големина од 3 до 5 мм, не се движат многу и одат само неколку метри во текот на својот живот. Тие хибернираат и се будат напролет, кога температурата се искачува над 15 степени Целзиусови.

Кои болести пренесуваат?

Крлежите најчесто се инфицираат самите кога се хранат со шумски животни и глодари, а потоа пренесуваат болести на луѓето и кучињата.

Во Македонија, таканаречениот шумски крлеж (Ixodes ricinus) најчесто ги каснува луѓето, кој ја пренесува бактеријата Borrelia burgdorferi, која предизвикува Лајмска болест (борелиоза), и вирусот на менингоенцефалитис што се пренесува преку крлежи.

Иако само мал број крлежи се инфицирани и веројатноста луѓето да се заразат е мала, ова се сериозни болести.

Како можат да се заразат?

Контактот со крлежи е можен во секое време поминато на отворено, особено меѓу ниска вегетација и висока трева. Крлежите се наоѓаат на листовите и гранките на грмушките, на височини до еден метар, во грмушки и во приземниот слој на шумите. Откако ќе се префрлат на домаќин, тие одат полека додека не најдат соодветно место за хранење. Ги забодуваат муцките во кожата и цицаат крв, која им ги исполнува телата, поради што брзо можат да изгледаат како семки од овошје.

