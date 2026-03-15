Телото ви алармира: Девет симптоми кои укажуваат дека шеќерот во крвта ви е превисок

Високото ниво на шеќер во крвта не е секогаш веднаш воочливо, бидејќи симптомите може да варираат од личност до личност. Експертите предупредуваат дека некои знаци честопати остануваат незабележани, но ако се игнорираат, можат да доведат до сериозни здравствени проблеми. Затоа е важно да реагирате навреме и да обрнете внимание на промените што ги испраќа вашето тело.

Често мокрење

Еден од најчестите знаци е честото мокрење, придружено со постојана жед. Кога премногу гликоза се насобере во крвта, бубрезите се обидуваат да ја исфрлат од телото преку урината, што доведува до губење на течности и чувство на дехидрација.

Зголемен апетит

Зголемениот апетит може да биде и знак за проблем. Лицето може да има постојана потреба за јадење, но сепак да губи тежина. Ова се случува затоа што телото не е во можност да го користи шеќерот во крвта како извор на енергија, па затоа почнува да ги користи сопствените резерви на масти и мускули.

Замор и исцрпеност

Друг чест симптом е постојаниот замор и исцрпеност. Кога клетките не добиваат доволно енергија од гликоза, телото станува тромо и слабо, а дехидрацијата предизвикана од често мокрење исто така може да биде дополнителен проблем.

Влијание врз видот

Високиот шеќер може да влијае и на видот. Поради промените во очната леќа, се јавува заматување, а често се јавуваат главоболки или тешкотии при фокусирање при читање и возење.

Побавно заздравување на рани

Кај некои луѓе, раните и исечениците заздравуваат многу побавно од вообичаеното. Дијабетесот може да ги оштети нервите и крвните садови, особено во нозете и стапалата, па затоа протокот на крв е послаб, што го забавува закрепнувањето на ткивата и го зголемува ризикот од инфекција.

Пецкање и вкочанетост во рацете или нозете

Пецкањето, пецкањето или вкочанетоста во рацете и нозете може да биде знак и за висок шеќер во крвта. Долгорочната хипергликемија може да доведе до оштетување на нервите, што се нарекува дијабетична невропатија.

Промени на кожата

Промените на кожата се уште еден можен симптом. Може да се појават сува кожа, задебелување, потемни дамки или разни израстоци, особено на вратот, пазувите или други набори на телото.

Габични инфекции

Може да бидете и посклони кон габични инфекции. Бидејќи габите се хранат со шеќер, високите нивоа на гликоза во телото создаваат поволни услови за нивен раст.

Гингивит

Проблемите со непцата, како што се оток, црвенило или крварење, исто така може да бидат поврзани со висок шеќер во крвта. Повисоките количини на гликоза во плунката го фаворизираат растот на бактериите што предизвикуваат гингивит.

Лекарите нагласуваат дека редовната контрола на шеќерот во крвта игра клучна улога во спречувањето на компликации. Следењето на вредностите и консултацијата со лекар може да помогнат во навремено реагирање и спречување на сериозни последици како што се оштетување на видот, бубрезите, нервите или срцето, објавува EverydayHealth.