Светот беше на чекор до победа над детската парализа, сега се заканува нејзино враќање

Фото: Freepik

Светот беше на праг на историска победа – искоренување на детската парализа (полио). Но, според опсежна истрага на „Асошиетед прес“, серија пропусти, фалсификувани податоци и несакани ефекти од оралната вакцина овозможија враќање на болеста за која се веруваше дека ќе биде засекогаш поразена.

Како што пишува агенцијата, интерни документи и сведоштва на здравствени работници покажуваат дека за време на масовните кампањи за вакцинација во земји како Пакистан и Авганистан често биле лажирани податоци, дозите ги давале необучени лица, а цели заедници биле прескокнувани. Во некои случаи, работниците внесувале „измислени“ записи за да ги задоволат меѓународните донатори, додека децата останувале незаштитени.

Оралната вакцина (ОPV), која со децении беше клуч на успехот, денес стана и извор на проблеми. Во ретки случаи, вакцината може да ја предизвика самата болест, а мутирани соеви на вирусот од вакцината се прошириле во заедници со ниска стапка на имунизација. Според податоците на АП, токму овие случаи се најголем извор на нови инфекции надвор од Авганистан и Пакистан.

Иако со кампањата од 1988 година досега се вакцинирани повеќе од три милијарди деца и спречи околу 20 милиони случаи на парализа, целите за целосно искоренување постојано се одложуваат. Роковите се пробиени најмалку шест пати, а полиото и понатаму е ендемично во Авганистан и Пакистан.

Експертите предупредуваат дека светот сега се соочува со парадокс – наместо завршна победа, постои реална опасност детската парализа повторно да стане глобална закана.