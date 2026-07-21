Шест повредени во невремето во Скопје примени во Клиниката за хируршки болести „Св. Наум Охридски”, тројца се пуштени дома

Шест повредени во невремето во Скопје се донесени во Универзитетската Клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски” кои се со посекотини и набиеници. Сите лица се третираат амбулантски, изјави за МИА, директорот на Клиниката, д-р Небојша Настов.

Тројца од повредените по амбулантскиот преглед, се пуштени дома, а тројца се во фаза на испитување.