 Skip to main content
21.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 21 јули 2026
Неделник

Шест повредени во невремето во Скопје примени во Клиниката за хируршки болести „Св. Наум Охридски”, тројца се пуштени дома

Здравје

21.07.2026

Шест повредени во невремето во Скопје се донесени во Универзитетската Клиника за хируршки болести „Св. Наум Охридски” кои се со посекотини и набиеници. Сите лица се третираат амбулантски, изјави за МИА, директорот на Клиниката, д-р Небојша Настов.

Тројца од повредените по амбулантскиот преглед, се пуштени дома, а тројца се во фаза на испитување.

Сите се во стабилна состојба. Првично не оддаваат впечаток дека ќе бидат задржани на натамошно лекување. Еден пациент е повреден при пад на дрво и го закачиле гранките, еден е повреден од лим кој паднал од некој покрив, а еден е повредени од паднати керамиди, додаде д-р Настов за МИА.

Поврзани вести

Скопје  | 21.07.2026
Ѓорѓиевски: Екипите на Град Скопје се на терен, ќе работат цела ноќ по невремето
Македонија  | 21.07.2026
Припадниците на АРМ се вклучија во расчистување на последиците од невремето во Скопје
Скопје  | 21.07.2026
Дрво не остана во Скопје