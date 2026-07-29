Седуммина со западнонилска треска на Инфективна, еден и натаму е во сериозна здравствена состојба

Седум лица кај кои е потврдена западнонилска треска се хоспитализирани на Клиниката за инфективни болести. Здравствената состојба кај еден од нив, 76-годишен скопјанец, кој е сместен на одделот за интензивна нега на Клиниката за инфективни болести, сè уште е сериозна и е на респираторна поддршка – изјави денеска за МИА директорот на Клиниката, Фадил Цана.

Тој посочи дека лицето кое е во сериозна здравствена состојба веќе една недела е на Клиниката и не патувало надвор од државата. Другите шест лица, кои се хоспитализирани, појасни д-р Цана, се на возраст над 60 години, се во стабилна здравствена состојба и само едно лице од нив претходно патувало во Грција.

-Кај сите хоспитализирани има вирусно воспаление на мозокот и мозочните обвивки. Симптомите се висока температура, силна главоболка, дезориентираност, нарушена свест – додаде д-р Цана за МИА.

Хоспитализираните заразата ја добиле од инфициран комарец, периодот на инкубација вообичаено трае од три до 14 дена по каснувањето, а повеќето поминуваат и без да знаат за присуството на вирусот. (МИА)