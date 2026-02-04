Започнува натпреварот за најпосакуван автомобил во Македонија, „Златно тркало 2026“

Седма година по ред македонската јавност ќе гласа на националниот избор за Најпосакуван автомобил во Македонија „Златно тркало“, според читателите на 4 автомобилски медиуми.
Овој национален избор се одржува во организација на најстариот автомобилски медиум во Македонија – Авто Плус, а во соработка и како ко-организатори се Carclub, CarsByVik и RPM.mk. Од денеска номинираните кандидати ќе конкурираат за титулата – најпосакуван автомобил.
Како и во минатите години, во конкуренција влегуваат возила кои се веќе пристигнати или ќе пристигнат на македонскиот пазар непосредно пред почетокот на гласањето.
Листата на автомобили оваа година ја сочинуваат 16 кандидати, модели од различни класи и брендови, распределени во четири категории:
Најпосакуван семеен автомобил во Македонија
Geely Cityray
Cupra Terramar
Dacia Bigster
Geely EX5
Opel Frontera
Volkswagen Tayron
Најпосакуван градски автомобил во Македонија
Geely Cityray
Peugeot 308
Renault Clio
Volkswagen T-Roc
Најпосакуван електрифициран автомобил во Македонија
Lynk&Co 02
Renault 5
Geely EX5
Lynk&Co 08
Skywell BE11
Lynk&Co 01
Мазда 6E
Најпосакуван автомобил во Македонија – Главна награда
Audi Q5
Opel Frontera
Volkswagen T-Roc
Lynk&Co 08
Во идниот период од 45 дена, веќе споделените искуствата и мислењата за секој од автомобилите, организаторите дополнително ќе ги промовирани на нивните медиуми.
Гласањето за моделите започнува на 15ти Март и трае до 31ви Март 2026 година, а ќе се одвива на официјалната веб страница каде што секој поддржувач на автомобилската индустрија во Македонија ќе може да го избере својот фаворит на четири тркала.