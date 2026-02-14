 Skip to main content
Сообраќајот по влажни коловози, снег на патот с.Лисец-Попова Шапка

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по претежно влажни  коловози. Врнежи од снег со задржување на коловоз се бележат на патниот правец с.Лисец – Попова Шапка, соопшти вечерва Автомотосојузот на Македонија. 

Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

Во сила е законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата.

