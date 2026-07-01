Попладнево повторно невреме, граѓаните да бидат внимателни при движење на отворено

По сончевото и топло претпладне, времето во Македонија денеска, 1 јули, повторно ќе стане нестабилно. Управата за хидрометеоролошки работи предупредува дека во попладневните часови локално ќе има пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а на одделни места се можни и краткотрајни невремиња со град.

Нестабилност се очекува и во Скопје. Во делови од котлината облачноста може брзо да се развие и да донесе интензивен дожд, електрични празнења и силни налети на ветер. Поради локалниот карактер на процесите, можно е во еден дел од градот да има невреме, додека во други населби врнежите да бидат послаби или целосно да изостанат.

Метеоролозите предупредуваат дека во услови на загреана и нестабилна атмосфера, временските процеси можат да се развијат за кратко време. Најголема опасност претставуваат силните налети на ветер, појавата на град и обилниот дожд што за краток период може да создаде вода на улиците, подвозниците и другите пониски места.

Граѓаните се повикуваат да бидат внимателни при движење на отворено, особено доколку забележат нагло затемнување на небото, засилување на ветерот и почеток на грмежи. За време на електрични празнења треба да се избегнува престој под осамени дрвја, во близина на метални конструкции и на отворен простор.

Возачите треба да ја приспособат брзината на движење на условите на патот, бидејќи поројниот дожд може нагло да ја намали видливоста и да создаде поголеми количества вода на коловозите.

Периодот на променливо и нестабилно време нема да заврши денеска. Според временската најава на УХМР, до сабота на повеќе места ќе има услови за повремен дожд и грмежи, особено во попладневните и ноќните часови. Локално се очекуваат поинтензивни процеси со силен ветер над 60 километри на час и појава на град.

Во Скопје и во следните денови ќе има сончеви периоди, но попладне повторно ќе постојат услови за краткотрајни невремиња во одделни делови од котлината. Температурите постепено ќе се намалуваат, а за време на викендот се очекува умерен до засилен северен ветер.