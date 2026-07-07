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07.07.2026
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Вторник, 7 јули 2026
Неделник

Денеска можна бура, а потоа ни доаѓа жешкото

Сервиси

07.07.2026

Управата за хидрометеоролошки работи информира дека денеска не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 8 до 19, а максималната ќе достигне од 28 до 36 Целзиусови степени.

Во Скопје, исто така, сончево време со мала до умерена облачност, додека во попладневните часови, во делови од котлината, ќе има услови за повремен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне до 34 Целзиусови степени.

Според синоптичарите, следува период на топло и стабилно време со дневна температура во пораст.

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