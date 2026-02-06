 Skip to main content
06.02.2026
Петок, 6 февруари 2026
Чеда Јовановиќ го исфрлаат од станот во кој живее со дечкото

06.02.2026

Политичарот Чеда Јовановиќ се најде во центарот на скандал кога полицијата и адвокатите се сретнаа пред вратата од неговиот стан каде што живее со својот пријател Александар Кос.

Извршителите дојдоа со намера да го иселат од имотот во Нов Белград обвинувајќи го Богољуб Кариќ за несреќите што го снашле.

  • Тоа е измама. Не сум единствениот на кого му се случи ова, но тоа кажува повеќе за мене отколку за оние што ми го направија, бидејќи отсекогаш имав повеќе време за сè отколку за себе, а она што секој човек треба да го има на прво место е неговото семејство.

