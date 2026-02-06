Чеда Јовановиќ го исфрлаат од станот во кој живее со дечкото

Политичарот Чеда Јовановиќ се најде во центарот на скандал кога полицијата и адвокатите се сретнаа пред вратата од неговиот стан каде што живее со својот пријател Александар Кос.
Извршителите дојдоа со намера да го иселат од имотот во Нов Белград обвинувајќи го Богољуб Кариќ за несреќите што го снашле.
- Тоа е измама. Не сум единствениот на кого му се случи ова, но тоа кажува повеќе за мене отколку за оние што ми го направија, бидејќи отсекогаш имав повеќе време за сè отколку за себе, а она што секој човек треба да го има на прво место е неговото семејство.