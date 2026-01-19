Свети Јован: Што никако не треба да се прави на овој голем верски празник

Свети Јован Крстител е познат како проповедник на покајанието, чистотата и моралниот живот. Според христијанското учење, тој го крстил Исус Христос во реката Јордан, поради што се смета за симбол на духовно прочистување и нов почеток. Јованден е ден кога верниците се повикуваат на смиреност, молитва и преиспитување на сопствените постапки.

Што не треба да се прави на Јованден

Народното верување вели дека на овој ден постојат одредени правила што не треба да се прекршуваат за да се зачуваат благословот и мирот во домот.

Не се користи нож

Едно од најраспространетите верувања е дека на Јованден не треба да се зема нож во рака. Овој обичај е поврзан со страдањето на Свети Јован, кој, според преданието, бил обезглавен по наредба на царот Ирод. Затоа, домаќинките најчесто ја приготвуваат храната претходниот ден, за да не мораат да сечат или да користат остри предмети на самиот празник. Не се јаде и не се пие храна со црвена боја

Според народните верувања, на Јованден не се јадат и не се пијат намирници со црвена боја – како црвени јаболка, калинки, црвено вино или сокови. Црвената боја ја симболизира пролеаната крв на светителот, а се верува дека нејзиното консумирање може да донесе несреќа или немир во домот. Ден поволен за патување

За разлика од другите празници, во народот постои верување дека Јованден е поволен ден за тргнување на пат. Се смета дека оние што ќе заминат на овој ден ќе бидат под посебна заштита на Свети Јован и ќе имаат среќен и безбеден пат.





Обичаи што се негуваат на Јованден



Покрај забраните, овој празник е познат и по убавите обичаи што го следат. Јованден традиционално се смета за ден кога се засилуваат братските и кумовските врски. Многумина токму на овој ден се „побратимуваат“, обновуваат пријателства и ги зацврстуваат духовните врски меѓу луѓето.





Пораката на Свети Јован Крстител



Учењето на Свети Јован е засновано на повикот кон покајание, чесен живот и духовна будност. Неговата порака останува актуелна и денес, потсетувајќи дека вистинската промена започнува од внатрешноста на човекот.

Свети Јован Крстител не е само датум во календарот, туку празник исполнет со симболика, духовна длабочина и богата народна традиција. Почитувањето на обичаите и верувањата има цел да донесе мир, благослов и хармонија во домот и во животот на секој поединец.