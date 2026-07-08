Знаете ли каде е најскапо да се летува оваа година?

Патувањата, се вели, не се секогаш евтини, но честопати вредат за секој денар, бидејќи носат спомени и искуства што остануваат за цел живот. Сепак, некои патувања се значително поскапи од други, а според новите податоци од страницата за патнички осигурувања „Сквермаут“ (Squaremouth), луѓето денес се подготвени да издвојат повеќе пари за своите патувања од соништата за оваа година.

Имено, од 6.000 анкетирани корисници, 45 отсто рекле дека го зголемуваат својот буџет за патување во 2026 година, додека повеќе од половина истовремено си ги намалуваат другите трошоци. Дополнително, 23 отсто од испитаниците рекле дека планираат да потрошат повеќе за одбрани патувања од својата листа желби. Платформата „Сквермаут“ издаде индекс на најскапите туристички дестинации за 2026 година за да утврди каде патниците трошат најмногу пари. Врз основа на просечните трошоци во пет категории – дневни патни трошоци, авионски билети, сместување, изнајмување автомобили и дневни трошоци за храна и пијалоци, издвоени се 10-те најскапи туристички дестинации во 2026 година.

Тоа се: 1. Гренланд, 2. Британски Девствени Острови, 3. Француска Полинезија, 4. Антарктик, 5. Малдиви, 6. Швајцарија, 7. Зимбабве, 8. Острови Туркс и Кајкос, 9. Боцвана и 10. Ангвила.

Порталот ги анализира сопствените податоци за продажба меѓу април 2025. и април 2026 година, цените на авионските билети во економска класа од „Гугл травел флајтс“ (Google Travel Flights) за летови меѓу 12. и 19 септември 2026 година, како и наводите за трошоците за сместување од „КАЈАК“ (KAYAK).

– Видовме јасни знаци дека патниците ги намалуваат буџетите на други места оваа година за да си дозволат „премиум“ патувања, а видовите патувања и дестинации во овој извештај не се оние каде што е лесно да се апсорбира финансиската загуба и да се продолжи понатаму, изјави Криси Валдез, виш директор за операции во „Сквермаут“.

Според индексот, најскапите видови патувања во 2026 година се експедициски патувања, по што следат патувањата на острови и плажи, како и сафари-дестинациите со диви животни.

Патниците, според истражувањето, исто така, сакаат да трошат повеќе и на луксузни искуства, како престој во бунгалов над вода, на Малдивите.

Ова се претежно оддалечени места за коишто треба долго патување, се нудат помалку опции за превоз, што секако значи поголема вкупната цена. Патувањата до Антарктикот, на пр., пресметани врз основа на цената на кружно патување до најјужниот град во ветот – Ушуаја во Аргентина, се најскапи, со просечна цена од 26.860 евра за 18-дневното патешетвие. Руанда, пак, има највисока просечна дневна цена за патување, од 1.411 евра, додека и уникатните авантури како сафари во Зимбабве се меѓу најскапите патувања.