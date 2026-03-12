Јапонски чизкејк

Јапонскиот чизкејк за разлика од класичниот чизкејк, кој е густ и интензивен, освојува со суптилност.

Состојки

160 г крем сирење

80 г шеќер

50 мл млеко

30 г брашно

20 г путер

10 г пченкарен скроб

4 јајца

малку кора од лимон и лажичка сок од лимон

ПРИПРЕМА – КОРАК ПО КОРАК ДО СОВРШЕНА ВОЗДУШЕСТА ТЕКСТУРА

Крем сирењето треба да биде на собна температура за да може лесно да се претвори во мазна, свилена маса без грутки. Се меша додека не стане потполно кремасто и изедначено.

Путерот се топи на пареа – водата треба да биде топла, но не и да врие. Целта е да се омекне путерот и да се соедини со сирењето во баршунеста, густа крема, со текстура слична на лесен бешамел. Се додава млекото, па сè внимателно се меша за да се добие хомогена смеса.

Во следниот чекор се вмешуваат брашното и пченкарниот скроб, а потоа и малку рендана кора од лимон која дава дискретна, освежувачка арома.

Посебно внимание се посветува на белките – токму тие даваат на оваа торта препознатлива „областа“ структура. Се матат со лажичка сок од лимон на ниска брзина додека не се формираат ситни, густи меури. Шеќерот се додава постепено, во три наврата, со лесно зголемување на брзината на миксањето. На крај се вмешува прстофат крем од тартар, а смесата треба да биде цврста, но и натаму нежна и сјајна – никако сува или премногу густа.

Уматените белки се внимателно, во неколку тура, се соединуваат со кремаста база со лесни движења на шпатулата, за да се зачува воздушноста на смесата.

ПЕЧЕЊЕ – ТАЈНАТА НА СОВРШЕНАТА ТЕКСТУРА

Смесата се става во округло калапче облоѓен со хартија за печење. Трик на професионалните слаткарници? Смесата се истура преку шпатулата за да се забави падот и да се спречи создавање на вишок воздух. Калапот се става во поголем плех наполнет со врела вода до половина од висината – таканаречената „водена купка“ овозможува рамномерно печење и спречува пукање на површината.

Се пече 30 минути на 160 °C, потоа рерната се отвора кратко (само неколку секунди) и температурата се намалува на 120 °C, каде што тортата продолжува да се пече уште околу еден час.

По ладење се добива совршено мека, лесна и елегантна торта со нежна, светла текстура која се трепери на допир. Јапонскиот чизкејк не е само торта – тоа е минималистичка, софистицирана слаткарска која докажува дека понекогаш помалку е навистина повеќе. Совршен баланс помеѓу естетиката, текстурата и вкусот го прави десерт кој изгледа луксузно, а исчезнува од чинијата за неколку секунди.