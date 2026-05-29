Петок, 29 мај 2026
Темата „Невидливиот мотор на успехот“ отвори разговор за притисокот што не се гледа

Некои настани завршуваат кога ќе се изгасне микрофонот. Live Session #7 на „Свесност“ во Училница, всушност, почна токму тогаш. Просторот беше исполнет до последно место со публика што не дојде по мотивациски фрази и „брзи рецепти“ за успех, туку по нешто многу поретко, а тоа е искрен разговор за цената што често стои зад успешните луѓе.

Темата „Невидливиот мотор на успехот“ отвори разговор за притисокот што не се гледа, за моментите кога животот нè крши, а сепак продолжуваме напред, и за амбицијата која многу често не расте од суета, туку од преживеано искуство. Говорници на седмото издание на Live Sessions беа: • Игор Божиновски – основач на „Божиновски часовници & накит“ • Полексена Јанкуловска – маркетинг директор во Бимилк и регионален маркетинг менаџер во Имлек • Јасмина Атанасова – професорка и писателка

Разговорот со смиреност, длабочина и исклучително прецизни прашања го водеше Катерина Ристески, психотерапевт под супервизија, која успеа да отвори простор во кој гостите не зборуваа само за успехот, туку и за ранливоста, притисокот и личните вистини што стојат зад него.

Игор Божиновски зборуваше за слободата како најголема форма на успех и за тоа како истата улица може некого да уништи, а некого да мотивира. „Јас мојот успех го мерам по слободното време кое го имам и бескрајно го ценам,“ истакна Божиновски, додавајќи дека најголемата мотивација за него е поместувањето на сопствените граници и лимити.

Јасмина Атанасова потсети дека поддршката не е секогаш да ни биде дадено она што го сакаме. „Некогаш поддршката е кога нема да ни се даде она што го сакаме, за да го создадеме сами за себе,“ рече Атанасова, зборувајќи за личната одговорност, животните избори и променливата природа на успехот низ различни животни фази.

Полексена Јанкуловска зборуваше за успехот како процес, енергија и трага што ја оставаме зад себе. „Во денешно време на хипер-продуктивност, успех може да биде и кога ќе одмориме,“ потенцираше Јанкуловска, отворајќи тема за современиот притисок постојано да бидеме „повеќе“ и „подобри“.

Еден од најсилните моменти на вечерта беше сознанието дека зад многу луѓе кои денес изгледаат силно и стабилно, стојат приказни што јавноста никогаш не ги видела.

Публиката остана долго и по официјалниот дел, а разговорите продолжија во неформална атмосфера, со музичка селекција на BerryQyat DJ set, која на целиот настан му даде дополнителна интимност и убава енергија.

Од „Свесност“ велат дека токму тоа е суштината на Live Sessions: да создадат простор каде луѓето не доаѓаат само да слушаат, туку и да се препознаат себеси.