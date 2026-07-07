Омиленото летно овошје може да предизвика проблеми: Еве кој не треба да јаде праски

Сочни, слатки и полни со витамини, праските се меѓу омилените летни овошја. Освен што се освежителни во топлите денови, тие се богати со растителни влакна, антиоксиданси, витамини и минерали, поради што нутриционистите често ги препорачуваат како дел од здрава и балансирана исхрана.

Сепак, колку и да се здрави праските, тие не се најдобар избор за секого. Кај некои луѓе можат да предизвикаат проблеми со варењето или алергиски реакции, поради што експертите советуваат претпазливост. Во одредени случаи, доволно е да се ограничи нивниот внес, додека кај некои луѓе се препорачува целосно да се исклучат од исхраната.

Луѓето со синдром на иритабилни црева (IBS) треба да бидат особено внимателни кога консумираат праски, бидејќи тие содржат голема количина на фруктоза и се јаглехидрати со висока содржина на FODMAP.

FODMAP се група јаглехидрати кои се тешки за варење и ферментација во цревата од страна на чувствителни лица, што може да доведе до непријатни симптоми. По консумирање големи количини праски, може да се појават следниве симптоми:

зголемени гасови

болка во стомакот

дијареја или запек

надуеност

Сепак, ова не значи дека секој со синдром на иритабилно црево (IBS) мора трајно да ги отстрани праските од својата исхрана. Експертите препорачуваат елиминациска диета, за време на која храната богата со FODMAPs привремено се избегнува, а потоа постепено се враќа во исхраната за да се утврди која специфична храна предизвикува симптоми и во кои количини телото може да ја толерира.