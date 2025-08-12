Метеорски дожд ќе го осветли небото, спектаклот ќе биде видлив и од Македонија

Freepik

Има ноќи кога небото станува отворена книга, а секоја светлечка линија на нејзините страници носи ветување. Таква ноќ нè очекува на 12 август, кога небото ќе биде осветлено од метеорски дожд познат како Персеиди. Тоа не е само астрономски настан – тоа е можност да застанете, да погледнете нагоре и да замислите желба што ви е врежана во срцето.

Персеидите се најпознатиот метеорски дожд на северната хемисфера, и секоја година од средината на јули до крајот на август, Земјата поминува низ облак од ситни честички оставени од кометата 109P/Swift-Tuttle. Кога овие честички влегуваат во атмосферата со неверојатна брзина, тие согоруваат и цртаат најсветли, најкраткотрајни траги – она што го нарекуваме ѕвезди што паѓаат.

Оваа година, врвот доаѓа на 12 август, кога на небото ќе бидат видливи до 100 метеори на час. Иако полната месечина ќе го фрли својот сјај таа ноќ и ќе ја намали видливоста, ова не ја намалува магијата – само одете некаде подалеку од градските светла и дозволете вашите очи да се навикнат на темнината.

Не ви е потребна никаква опрема за овој спектакл. Напротив – најдобриот начин е да ги гледате со голо око, лежејќи на ќебе некаде во чистина, планина или на брегот. Колку помалку вештачка светлина има околу вас, толку појасни ќе бидат трагите од метеори.

Легендата за ѕвездите што паѓаат и моќта на желбите

Со векови, луѓето верувале дека ѕвездите што паѓаат не се само парчиња вселенски карпи – туку знаци дека небото моментално се отвора и дека универзумот „слуша“ што си кажувате. Според древните традиции, желбата треба да се изрази во моментот кога метеор ќе помине низ небото – не пред, не потоа – и никогаш да не се изговори гласно.

Ова верување има корени во античките култури: Грците верувале дека паѓањето на „ѕвездите“ означувало моменти кога боговите гледале надолу кон Земјата, додека во народните приказни метеорите носеле порака за нов почеток и среќа што можела да се повика. Денес, психолозите велат дека чинот на замислување желба има вистински ефект – го насочува нашето внимание и мотивација кон она што сакаме да го постигнеме, со што се зголемува шансата желбата да се оствари.