Како клима уредите влијаат на здравјето?

Ова лето, високите температури ретко се намалуваат, па затоа многу луѓе бараат засолниште од топлината во климатизирани простори. Клима уредите често се оставаат да работат со часови и често се поставени на многу ниски температури.

Иако клима уредите обезбедуваат многу потребно олеснување за време на топлотни бранови, климатизираниот воздух може да има и несакани ефекти врз телото.

Матични лекари објаснуваат за „The Independent“ како клима уредите можат да влијаат на вашето здравје и што можете да направите за да ги минимизирате потенцијалните проблеми.

Кожа

Престојот во климатизирани простории подолг временски период може да ја направи вашата кожа значително посува. „Клима уредите ја извлекуваат влагата од воздухот за да го направат просторот поудобен, но ова може да го забрза губењето на водата од вашата кожа“, објаснува д-р Опел Бејкер, матичен лекар во клиниката Мејфилд во Брајтон.

„Резултатите може да бидат сува, затегната и лушпеста кожа, а понекогаш и зголемена чувствителност, егзема или испукани усни. Ако веќе имате сува или чувствителна кожа, ќе откриете дека климатизацијата ја влошува.“

Очи

„Климатизацијата на сличен начин ги суши очите, предизвикувајќи чувство на печење или пецкање. Во многу ретки случаи, може да се појави заматен вид, но ова е многу ретко“, вели Бејкер.

Тој додава дека носителите на контактни леќи може да доживеат поголема непријатност. „Почестото трепкање може да помогне во ублажување на симптомите“, препорачува Бејкер.

Нос и грло

„Носот и грлото треба да бидат влажни. Ако се исушат, се иритираат, што може да предизвика болно грло, затнат нос или засипнатост“, вели Бејкер.

Д-р Луси Хупер, докторка од Лондон и коосновачка на „Којн Медикал“, се согласува. Таа додава: „Кога носот и грлото се суви, слузта е потешко да се исчисти, а тоа е важен дел од нашиот имунолошки систем“.

Некои луѓе може да доживеат и крварење од носот. „Климатизацијата може да ја исуши слузницата на носот, што ја прави поверојатно да пукне. Крварење може да се случи ако го издувате носот премногу силно или го допрете“, објаснува Бејкер.

Бели дробови

„Ако клима уредите не се одржуваат правилно, тие можат да ја зголемат циркулацијата на прашина, полен и мувла во воздухот. Ова ги иритира белите дробови и може да предизвика напади на астма“, вели Бејкер.

Д-р Хупер додава дека таквата средина го зголемува и ризикот од респираторни инфекции. „Ако веќе имате хронична белодробна болест, дополнителна инфекција може да создаде сериозни проблеми“, истакнува таа.

Главоболки и болки во мускулите

„Можеби сте доживеале главоболка или болки во телото откако поминавте долго време во климатизирана хотелска соба. Ова се должи на сува кожа и можна дехидрација, а студениот воздух може да предизвика и мускулна напнатост“, објаснува Бејкер.

„Дехидратацијата е обично главната причина за овие симптоми, но климатизацијата исто така придонесува за овие ефекти“, заклучува тој.

Како да се ублажат негативните последици

Лекарите нудат неколку практични совети за намалување на иритацијата предизвикана од климатизацијата. Клучот е да пиете доволно вода и да останете хидрирани.

Д-р Бејкер, исто така, препорачува темелна нега на кожата. „Ако знаете дека ќе бидете во климатизиран простор долго време, нанесете хидратантна крема. Тоа ќе создаде бариера што спречува губење на влага“, вели тој. Д-р Хупер советува производи што содржат овлажнувачи, како што се глицерин или хијалуронска киселина, бидејќи тие ја врзуваат влагата и ја одржуваат кожата влажна.