Гордеј се Македонијо: Нашата Тина Русева победи во The Voice of Europe

Младата и талентирана струмичанка, Тина Русева го освои првото место на престижното европско музичко натпреварување The Voice of Europe 2025.

Таа ги освои и жирито и публиката со својот моќен вокал и извонреден сценски настап.

Откако одлично се претстави на The Voice of Germany кон крајот на минатата година, Тина Русева успеа да се квалификува за финалето на The Voice of Europe каде што го освои првото место.

The Voice of Europe е онлајн натпревар на кој Тина се квалификува благодарение на многуте гласови од нејзините фанови и поддржувачи.Тина успеа да добие над 40.000 гласови за 24 часа.