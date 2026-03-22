Само овие две хороскопски знака попрво би избрале развод отколку неверство

Во светот на астрологијата често се зборува за верноста, страста и темпераментот на хороскопските знаци. Според астролозите, постојат два огнени знака кои попрво би избрале развод отколку да останат во брак исполнет со лаги и неверство – тоа се Лавот и Овенот.

Лавот е познат по својата гордост, достоинство и силно чувство за чест. Кога сака, сака целосно и искрено, без задни намери. Но, ако почувствува дека љубовта згаснала или дека односот повеќе нема иднина, попрво ќе стави јасна точка отколку да живее двоен живот. За него, неверството е удар врз личниот интегритет.

Од друга страна, Овенот е директен, импулсивен и отворен. Тој не сака комплицирани ситуации ниту тајни врски кои создаваат дополнителна драма. Кога чувствата ќе исчезнат, Овенот без двоумење ќе ја каже вистината, колку и да е непријатна. Искреноста за него е поважна од привремена страст.

Иако секој човек е индивидуален и не може целосно да се дефинира според хороскопот, астролошките карактеристики укажуваат дека овие два знака ја ставаат чесноста пред измамата. За нив, подобро е достоинствен крај отколку врска исполнета со тајни.