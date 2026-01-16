Зеленски предупредува: Русија подготвува нови масовни напади врз Украина

Судејќи според најновите украински разузнавачки податоци, Русија подготвува нови масовни напади врз Украина, изјави денеска украинскиот претседател Володимир Зеленски.
– Искрено разговараме со партнерите и за ракетите и за системите за противвоздушна одбрана кои ни се толку потребни. Снабдувањето не е доволно. Се трудиме да забрзаме, и важно е партнерите да нè слушнат. Сега многу се работи на ниво на Министерството за одбрана на Украина, рече Зеленски за време на своето редовно вечерно обраќање.
Тој апелираше до државјаните на Украина да бидат внимателни и да ги слушаат предупредувањата за воздушни напади