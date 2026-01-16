 Skip to main content
16.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 16 јануари 2026
Неделник

Зеленски предупредува: Русија подготвува нови масовни напади врз Украина

Свет

16.01.2026

 Судејќи според најновите украински разузнавачки податоци, Русија подготвува нови масовни напади врз Украина, изјави денеска украинскиот претседател Володимир Зеленски.

– Искрено разговараме со партнерите и за ракетите и за системите за противвоздушна одбрана кои ни се толку потребни. Снабдувањето не е доволно. Се трудиме да забрзаме, и важно е партнерите да нè слушнат. Сега многу се работи на ниво на Министерството за одбрана на Украина, рече Зеленски за време на своето редовно вечерно обраќање.

Тој апелираше до државјаните на Украина да бидат внимателни и да ги слушаат предупредувањата за воздушни напади

Поврзани вести

Свет  | 21.12.2025
Зеленски бара уште една средба со европските сојузници по состанокот со американските претставници
Свет  | 12.10.2025
Зеленски за два дена два пати се слушна со Трамп
Свет  | 09.08.2025
Путин има предлог за мир: Дали Зеленски ќе се согласи?
﻿