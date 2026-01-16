Зеленски предупредува: Русија подготвува нови масовни напади врз Украина

Судејќи според најновите украински разузнавачки податоци, Русија подготвува нови масовни напади врз Украина, изјави денеска украинскиот претседател Володимир Зеленски.

– Искрено разговараме со партнерите и за ракетите и за системите за противвоздушна одбрана кои ни се толку потребни. Снабдувањето не е доволно. Се трудиме да забрзаме, и важно е партнерите да нè слушнат. Сега многу се работи на ниво на Министерството за одбрана на Украина, рече Зеленски за време на своето редовно вечерно обраќање.