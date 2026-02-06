Зеленски незадоволен од украинските воздухопловни сили во делови од земјата

artur-voznenko-on-unsplash

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, го критикуваше функционирањето на воздухопловните сили во некои делови на земјата како „незадоволително“ и додаде дека се преземени чекори за подобрување на одговорот на масовните руски беспилотни летала.

Постојаните руски воздушни напади се концентрирани на енергетската мрежа на Украина во последните месеци. Далноводите се оштетени, цевките за греење се оштетени, а потоа нема електрична енергија, греење или вода за индустријата, логистиката и населението.

Украинскиот претседател изјави дека разговарал со министерот за одбрана и началникот на воздухопловните сили за тоа какви мерки треба да се преземат во одговор на руските баражи, не прецизирајќи што ќе се преземе.

Војната влезе во својата петта година и нема знаци за пробив во мировните преговори предводени од САД.

Зеленски изјави дека се планирани средби на руските и украинските делегации „во блиска иднина, веројатно во САД“.