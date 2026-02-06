 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник

Зеленски незадоволен од украинските воздухопловни сили во делови од земјата

Свет

06.02.2026

artur-voznenko-on-unsplash

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, го критикуваше функционирањето на воздухопловните сили во некои делови на земјата како „незадоволително“ и додаде дека се преземени чекори за подобрување на одговорот на масовните руски беспилотни летала.

Постојаните руски воздушни напади се концентрирани на енергетската мрежа на Украина во последните месеци. Далноводите се оштетени, цевките за греење се оштетени, а потоа нема електрична енергија, греење или вода за индустријата, логистиката и населението.

Украинскиот претседател изјави дека разговарал со министерот за одбрана и началникот на воздухопловните сили за тоа какви мерки треба да се преземат во одговор на руските баражи, не прецизирајќи што ќе се преземе.

Војната влезе во својата петта година и нема знаци за пробив во мировните преговори предводени од САД.

Зеленски изјави дека се планирани средби на руските и украинските делегации „во блиска иднина, веројатно во САД“.

Поврзани вести

Свет  | 06.02.2026
Песков најави нова рунда преговори за Украина
Свет  | 03.02.2026
Украина со Европа и САД договори план за спроведување на примирје во повеќе фази
Свет  | 02.02.2026
Украински банкар „паднал“ низ прозорец на хотел во Милано: Од Украина избегал по проневера од 8 милиони евра
﻿