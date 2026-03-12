 Skip to main content
12.03.2026
Четврток, 12 март 2026
Западни разузнавачи се жалат дека Русија го советува Иран за тактиката за употреба на бесполотните летала

12.03.2026

Западните медиуми продолжувааat да дискутира за постоењето руско-иранска воено-техничка соработка во услови на американко-израелските напади врз Иран. „Си-Ен-Ен“ објави извештај во кој се тврди дека официјална Москва помага со употребата на беспилотни летала Шахед-136.

Повикувајќи се на извори од западните разузнавачки служби, телевизијата објавува дека, покрај обезбедувањето разузнавачки податоци, Русија споделува и тактики за употреба на беспилотните летала. Особено, руски експерти наводно советуваат за напади во бранови и маневри за заобиколување на системите за воздушна одбрана.

Според медиумот, она што некогаш било општа поддршка меѓу двете земји, сега предизвикува растечка загриженост. Ова ги вклучува стратегиите за водење на беспилотни летала што Русија ги користи во Украина.

Како што коментира „Си-Ен-Ен“, постојат сериозни сомнежи дека Иран очигледно ги анализирал тактиките на употреба беспилотни летала што се користат во Украина, нешто што не можел да го сфати сам.

