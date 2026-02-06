Во Јапонија откажан Фестивалот на цветање на црешите поради несовесни туристи

Поради големиот број туристи, јапонскиот град Фуџијошида, сместен во близина на планината Фуџи, го откажа годинешниот Фестивал на цветањето на црешите. Според властите, ваквиот пораст на посетители прави голем метеж во сообраќајот, проблеми со отпадот и го загрозува животот на локалното население.

Одлуката е донесена откога некои од локалните жители се пожалиле дека туристи без дозвола влегуваат на нивните имоти, па дури и вршат нужда во нивните дворови. Други, пак, дека фрлаат отпад и непрописно паркираат.

Градоначалникот на Фуџијошида, Шигеру Хориучи, изјави дека ова е со цел да се заштитат достоинството и животната средина на граѓаните.

За време на цветањето на црешите во градот дневно пристигнуваат и до 10.000 посетители. Властите во соопштението наведуваат дека до ваквиот наплив на туристи дошло поради пад на вредноста на јенот и преголемата популарност поттикната од социјалните мрежи.

Јапонските власти предходно се обидоа да ги спречат туристите во потрага по совршена фотографија. Во 2024 година во местото Фуџикавагучико беше поставена голема црна преграда за да се блокира еден од најпознатите видиковци во државата и да се спречат непристојните гости.