Венс: САД ќе соработуваат со секој кој ќе победи на изборите во Унгарија

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс, кој е во официјална посета на Будимпешта, изјави дека Вашингтон ќе соработува со секој кој ќе победи на изборите во Унгарија.

– Премиерот Виктор Орбан го отвори патот за енергетска безбедност и независност, а европските лидери кои се борат со енергетската криза едноставно мораа да го следат примерот што го постави унгарскиот премиер, наведе Венс за време на заедничката прес-конференција со унгарскиот премиер.

Венс посочи и дека Вашингтон сака Европа да успее, енергијата да биде прифатлива за европските семејства и континентот да постигне енергетска независност, или дури и да има доминантна улога.

Американскиот потпретседател наведе и дека го поддржува Орбан на претстојните парламентарни избори, што се закажани на 12 април.