 Skip to main content
01.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 февруари 2026
Неделник

Трамп: Се надевам дека ќе постигнеме договор со Иран

Свет

01.02.2026

Facebook / Donald J. Trump
Фото: facebook/Donald J. Trump

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изрази надеж дека Вашингтон може да постигне договор со Техеран, откако претходно иранскиот врховен лидер, ајатолахот Али Хамнеи, предупреди дека евентуална војна меѓу САД и Иран би можела да прерасне во регионален конфликт.

На новинарско прашање за негова реакција на зборовите на Хамнеи, Трамп рече дека не е изненаден.

– Секако дека ќе го каже тоа. Се надевам дека ќе постигнеме договор. Ако не направиме, ќе дознаеме дали (ајатолахот) бил во право или не, рече Трамп.

Според него, САД ги имаат најмоќните воени бродови во близина на Иран.

Хамнеи претходно денеска, за време на обраќање во Техеран по повод годишнината од враќањето на имамот Хомеини во Иран и почетокот на прославата на Фаџр, предупреди дека евентуална војна меѓу САД и Иран би можела да прерасне во регионален судир. 

Поврзани вести

Свет  | 01.02.2026
Трамп планира изградба на најголемата триумфална капија во Вашингтон
Свет  | 01.02.2026
Трамп се закани со „многу значаен“ одговор ако Канада склучи договор со Кина
Свет  | 01.02.2026
Трамп: Индија ќе купува нафта од Венецуела наместо од Иран
﻿