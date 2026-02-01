Трамп: Се надевам дека ќе постигнеме договор со Иран

Фото: facebook/Donald J. Trump

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изрази надеж дека Вашингтон може да постигне договор со Техеран, откако претходно иранскиот врховен лидер, ајатолахот Али Хамнеи, предупреди дека евентуална војна меѓу САД и Иран би можела да прерасне во регионален конфликт.

На новинарско прашање за негова реакција на зборовите на Хамнеи, Трамп рече дека не е изненаден.

– Секако дека ќе го каже тоа. Се надевам дека ќе постигнеме договор. Ако не направиме, ќе дознаеме дали (ајатолахот) бил во право или не, рече Трамп.

Според него, САД ги имаат најмоќните воени бродови во близина на Иран.

Хамнеи претходно денеска, за време на обраќање во Техеран по повод годишнината од враќањето на имамот Хомеини во Иран и почетокот на прославата на Фаџр, предупреди дека евентуална војна меѓу САД и Иран би можела да прерасне во регионален судир.