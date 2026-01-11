Шведска ќе инвестира 1,6 милијарди долари во системи за воздушна одбрана

agrikarip-from-pixabay

Шведска ќе потроши 15 милијарди шведски круни (1,6 милијарди долари) за воздушна одбрана, првенствено насочени кон заштита на цивилите и цивилната инфраструктура, соопштија од владата.

Како и повеќето европски земји, Шведска почна да инвестира многу во одбраната по војната во Украина. Сепак, огромната територија на земјата останува ранлива на воздушни закани.

Искуството од војната во Украина јасно покажува колку е клучна сигурната и одржлива воздушна одбрана“, изјави министерот за одбрана Пол Јенсон пред новинарите на безбедносната конференција во Шведска.

Тој рече дека Шведска ќе купи системи за воздушна одбрана со краток дострел за заштита на градовите, мостовите, електраните и другата критична инфраструктура.

Премиерот Улф Кристерсон ја критикуваше „заканувачката реторика“ на американската администрација против Гренланд и Данска, велејќи дека САД треба да ѝ се заблагодарат на Данска што е лојален сојузник.