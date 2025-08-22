Прогласена глад во Газа

Фрипик

Интегрираната класификација на фази на безбедност на храната (IPC), глобален систем за следење на гладта, официјално потврди акутен глад во градот Газа.

Глобално признатиот систем за класификација на несигурност на храната и неухранетост, поддржан од ОН, прогласи само четири случаи на глад од своето основање во 2004 година.

IPC во извештајот наведува дека гладот ​​во Газа е целосно предизвикан од човекот.

Ова соопштение е прво од ваков вид објавено надвор од Африка. Акутниот глад претходно беше потврден во Сомалија во 2011 година и во Судан во 2017, 2020 и 2024 година.

Газа е дом на околу половина милион луѓе. Смртните случаи од неухранетост и глад се во пораст, според Министерството за здравство на Газа.

Само во првите 20 дена од август, регистрирани се 133 смртни случаи, вклучувајќи 25 деца, поради неухранетост или глад.

Во јули, речиси 13.000 нови деца беа примени поради акутна неухранетост, според најновите податоци од Канцеларијата на ОН за координација на хуманитарни прашања.