Поранешната претседателка на Чиле, Мишел Башелет се кандидира за генерална секретарка на ОН

Facebook / Michelle Bachelet

Поранешната чилеанска претседателка Мишел Башелет формално се пријави за кандидатка за генерална секретарка на Обединетите нации, изјави актуелниот претседател на земјата Габриел Бориќ, пренесе ДПА.

Кандидатурата на 74-годишната политичарка за генсек на ОН е поддржана од Бразил и Мексико, најнаселените земји во Латинска Америка, објави Бориќ пред претседателската палата во Сантијаго.

Огромното искуство на Башелет нуди „сериозен и суштински придонес во работата на Обединетите нации во време кога на светот му е потребна поголема доверба, поголема соработка и поголема споделена одговорност“, нагласи тој, пренесен од германската агенција.

Досега, само шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), аргентинскиот дипломат Рафаел Гроси, официјално ја објави својата кандидатура за наследник на генералниот секретар на ОН Антонио Гутереш.

И поранешната потпретседателка на Костарика, Ребека Гринспан, исто така изрази интерес за функцијата.

Бориќ изјави дека кандидатурата на Башелет официјално ќе биде поднесена во понеделник во Њујорк.

Раководството на секретаријатот традиционално ротира помеѓу светските региони, а Латинска Америка е следна на ред. Обединетите нации до денеска никогаш не биле предводени од жена. Позицијата ќе биде пополнета на 1 јануари 2027 година.

Башелет беше претседателка на Чиле од 2006 до 2010 година и од 2014 до 2018 година. Потоа таа четири години беше на чело на Комисијата за човекови права на ОН, појаснува ДПА.

И покрај тешкотиите што ги предизвика предизвикувачката геополитичка ситуација, поранешната претседателка рече дека останува посветена на зајакнување на инструментите на мултилатерализмот и модернизација на ОН.