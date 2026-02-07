 Skip to main content
07.02.2026
Сабота, 7 февруари 2026
Песков ги повика Русите да не ги игнорираат Олимписките игри

07.02.2026

Прес-секретарот на рускиот претседател, Дмитриј Песков, изјави дека настапите на руските спортисти на Олимписките игри се задолжителни. Според РИА Новости, тој ќе ги гледа и церемониите на отворање и затворање.

Дефинитивно ќе бидам таму каде што настапуваат нашите момци. Ќе бидам таму на отворањето и затворањето. Тоа мора да се види“, рече Песков.

На Зимските олимписки игри 2026 година ќе бидат доделени 116 медали во 16 спортови. Меѓу руските спортисти на кои им е дозволено да се натпреваруваат како неутрални се Аделија Петросјан и Петр Гуменик во уметничкото лизгање , скијачот Никита Филипов и брзите лизгачи на кратки патеки Иван Посашков и Алена Крилова.

