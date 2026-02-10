Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денес потврди дека Русија ги обновила техничките контакти со Франција, што, според него, би можело да помогне брзо да се воспостави дијалог меѓу рускиот и францускиот претседател Владимир Путин и Емануел Макрон.

Тој нагласи дека Москва ги цени изјавите на Макрон за потребата од воспоставување односи со Русија, објави Интерфакс.

Тој додаде дека Москва долго време изјавува дека „сведувањето на нашите односи на нула е нелогично, контрапродуктивно и штетно за сите страни“.

„Русија отсекогаш била поддржувач на одржувањето на дијалог што може да придонесе за решавање на најитните и најсложени проблеми. Тие нема сами да се решат, а конфронтацијата нема да помогне во нивното решавање“, рече Песков.

Песков рече дека, освен Париз, другите европски престолнини не покажале никаква намера да го продолжат дијалогот со Москва.

Во интервју за „Зидојче цајтунг“, Макрон рече дека каналите за комуникација меѓу Русија и Франција се обновени на техничко ниво и дека е потребен заеднички европски пристап.

„Не треба да има премногу соговорници, потребен е мандат, едноставна презентација, ќе видиме како ќе се организираме, но мора да биде можно да се продолжи дијалогот со Русија. Денот кога ќе имаме мир во Украина, тој мир ќе се одрази и во Европа“, рече францускиот претседател, отфрлајќи ја можноста амбасадорите и претставниците на САД да преговараат за датумот на пристапување на Украина во Европската Унија во име на Европа.

Тој оцени дека војната во Русија е во својата последна фаза, бидејќи двете страни, од исцрпеност, дошле до точка да се прашуваат како да ја завршат војната.