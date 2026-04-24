НАТО не може да исфрли ниту една земја од членство

Северноатлантскиот договор, со кој е формиран НАТО, воопшто не содржи одредба што предвидува можност за исклучување на земја-членка од организацијата, изјави претставник на Алијансата, јави Би-Би-Си.

Реакцијата доаѓа откако дел од западните медиуми објавија, повикувајќи се на интерен документ на Министерството за одбрана на САД, дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп размислува за замрзнување на членството на Шпанија во НАТО поради несогласувањата поврзани со политиката кон Иран.

„Основачкиот договор на Алијансата не предвидува никаква одредба за замрзнување на членството или исклучување на земја“, коментираше за Би-Би-Си претставник на пактот.

Од друга страна, портпаролката на Пентагон, Кингсли Вилсон, за британскиот јавен сервис истакна дека и покрај сè што САД направиле за своите сојузници, тие „не биле со нив“.

Таа нагласи дека Министерството за одбрана ќе му обезбеди на претседателот Трамп „сигурни опции за да гарантира дека сојузниците веќе нема да бидат тигар од хартија, туку ќе си ја завршат својата работа