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Нападите врз Иран „ќе станат многу полоши“ доколку повторно бидат нападнати бродови, се закани Трамп

Свет

09.07.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп го предупреди Иран дека секој натамошен напад врз бродови ќе наиде на уште поостар одговор, откако американската војска изврши нови напади врз земјата.

„Ова е одмазда за вчерашното бомбардирање на бродови од страна на Иран. Ако тоа се повтори, ќе стане многу полошо!“, напиша Трамп на својата социјална мрежа „Трут Соушл“ (Truth Social).

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) соопшти дека лансирала нов бран напади со цел да ја ограничи способноста на Техеран да го попречува поморскиот сообраќај низ Ормуската Теснина.

Техеран официјално не ја презеде одговорноста за последните напади врз бродовите. Сепак, Иран претходно изјави дека е безбедна само рутата што тој ја одредил низ Ормуската Теснина.

Трамп претходно вчера на самитот на НАТО во Анкара изјави дека кревкото примирје договорено во април е „завршено“.

Претставници на Вашингтон и Техеран во средината на јуни се договорија за рамковен договор. Неговата цел беше да овозможи 60-дневна преговарачка фаза и да го трасира патот кон трајно решение на конфликтот. По последните борби, не е јасно дали таа временска рамка сè уште е во сила, пренесе ДПА.(МИА)

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