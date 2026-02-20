Макрон и Мелони се расправаат околу убиството на францускиот екстремно десничарски активист

Вербална војна избувна вчера меѓу францускиот претседател Емануел Макрон и италијанската премиерка Џорџа Мелони поради убиството на францускиот екстремно десничарски активист кој беше претепан до смрт од екстремно левичари за време на протест во Лион викендот.

Седум лица, вклучувајќи го и помошникот на пратеник од екстремно левичарската партија Непокорна Франција (ЛФИ), ќе се соочат со обвиненија за убиство во случајот, изјави вчера обвинител. Тие беа меѓу 11-те уапсени претходно оваа недела.

Мелони во средата изјави на социјалните медиуми дека убиството, извршено од „групи поврзани со левичарскиот екстремизам… е рана за цела Европа“.

Тоа предизвика реакција од Макрон, кој им рече на новинарите вчера за време на посетата на Индија: „Секогаш ме изненадува како луѓето кои се националисти, кои не сакаат да бидат вознемирувани во сопствената земја, секогаш се првите што коментираат за тоа што се случува во другите земји“.

На прашањето дали неговите забелешки се однесуваат на Мелони, Макрон одговори: „Во право сте“.

Убиството на 23-годишниот Квентин Деранк за време на судирите во Лион му наштети на ЛФИ, а истовремено ѝ дозволи на крајно десничарската партија Национален собир да се прикаже како жртва на смртоносно екстремистичко насилство.

Како одговор на критиките на Макрон кон Мелони, канцеларијата на италијанскиот премиер издаде соопштение во кое изразува неверица во коментарите на францускиот претседател, велејќи дека Мелони „изразила длабока тага и ужас поради трагичната смрт на младиот Квентин Деранк“.(МИА)