Индискиот министер за образование поднесе оставка поради скандал со пробиени испитни тестови

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Индискиот министер за образование, Дармендра Прадхан, поднесе оставка, што претставува голема победа за младите кои со недели протестираа низ земјата и бараа негова одговорност поради протекувањето на прашања од важни приемни испити.

Прадхан ја објави одлуката на социјалната мрежа „Икс“ во момент кога полицијата во Њу Делхи со солзавец се обидуваше да ги растера младите демонстранти, само неколку часа пред новиот круг разговори меѓу лидерите на протестното движење и федералните министри околу барањето за негова оставка.

Имајќи ја предвид ситуацијата што се појави пред ‘Џантар Мантар’ (опсерваторијата во Њу Делхи и епицентарот на протестите) и низ целата земја, а за да не ја искористат антинационални сили оваа ситуација, ја поднесов мојата оставка до премиерот“, напиша Прадхан.

Тој додаде дека „длабоко ги почитува стремежите, чувствата и оправданите очекувања на младите во земјата“.

Во меѓувреме, илјадниците демонстранти собрани во центарот на Њу Делхи и на други места со овации ја поздравија веста за оставката.

Сепак, протестното движење постави нови барања пред властите за да ги прекине демонстрациите. Лидерите на движењето „Народна партија на студентите“ побараа казнување на полицајците кои учествувале во пресметките со демонстрантите, како и обесштетување за семејствата на кандидатите кои извршиле самоубиство поради протекувањето на испитните прашања.