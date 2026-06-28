Илјада лица во Франција починаа од топлотниот бран

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Во Франција се регистрирани 1.000 смртни случаи, кои се повеќе од очекуваното за време на топлотниот бран што ја зафати Европа, соопшти денес националната агенција за јавно здравје, но додаде дека вистинскиот број веројатно ќе биде поголем.

Објавувајќи прелиминарни податоци за зголемена смртност, агенцијата Santé Publique France (Santé Publique France) изјави дека починатите биле претежно постари лица и дека очекува понатамошно зголемување на бројот на смртни случаи, бидејќи дополнителни податоци доаѓаат од домовите за стари лица и други установи за долготрајна нега, како и од приватните домаќинства.

Европејците со денови се справуваат со екстремни температури поради топлотниот бран што е поврзан со десетици смртни случаи. Топлината ги сруши температурните рекорди, предизвика прекини во производството на електрична енергија и ја оштети инфраструктурата.

Научниците велат дека топлотниот бран, кој започна на 20 јуни, е најлошиот досега забележан во Европа, каде што климата се менува побрзо од глобалниот просек.

Топлотниот бран се движи кон исток. Иако француската метеоролошка служба соопшти дека екстремната топлина се намалила во поголемиот дел од земјата, некои делови од североисточна Франција сè уште се под предупредување за висока температура.