 Skip to main content
10.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 февруари 2026
Неделник

ИДФ прави планови за можна нова офанзива во Газа за разоружување на Хамас?

Свет

10.02.2026

Израелските одбранбени сили (ИДФ), четири месеци по стапувањето во сила на примирјето со палестинското милитантно движење Хамас, прават планови за можна нова офанзива во Појасот Газа со цел разоружување на тоа движење со употреба на сила, пишува денес „Тајмс оф Израел“, повикувајќи се на извори.

Во случај на обновување на конфликтот, според изворот на весникот, борбите би можеле да бидат поинтензивни и пошироки отколку во претходните рунди, со оглед на тоа што израелските сили веќе нема да бидат ограничени поради присуството на заложници на територијата на Газа.

Како што се наведува, во последните недели, Јужната команда на ИДФ подготвувала планови за низа можни операции во Газа, доколку политичкото раководство одлучи за воено разоружување на Хамас.

Поврзани вести

Свет  | 02.02.2026
Израелската војска потврдува 70.000 палестински смртни случаи во Газа, но негира одговорност
Свет  | 31.01.2026
Најмалку 12 Палестинци загинаа во израелски напади во Газа
Свет  | 24.01.2026
Виткоф и Кушнер го повикаа Нетанјаху да ја почне втората фаза од примирјето во Газа
﻿