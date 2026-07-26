Германските власти: Нападот во Берлин најверојатно бил со исламистички мотив, потрагата по осомничениот продолжува

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Германскиот министер за внатрешни работи Александер Добринт изјави дека сите досегашни сознанија укажуваат оти нападот во близина на манифестацијата „Christopher Street Day“ (CSD) во Берлин бил извршен од исламистички мотиви.

Во нападот, што се случи во саботата вечерта во реонот на паркот Тиргартен, едно лице го загуби животот, а 29 се повредени, од кои неколку се во тешка здравствена состојба. По инцидентот, организаторите ја прекинаа една од најголемите европски Паради на гордоста.

Полицијата и понатаму трага по 21-годишниот Абдул Балут, германски државјанин со либанско потекло, кој е главен осомничен за нападот. Според истрагата, тој со комбе влетал во група луѓе, по што излегол од возилото и со мачета нападнал уште неколку лица пред да избега. Германските власти предупредуваат дека осомничениот се смета за вооружен и опасен.

Министерот Добринт изјави дека осомничениот им бил познат на безбедносните служби поради неговите врски со исламистички кругови. Според германските медиуми, Балут уште како тинејџер се радикализирал преку интернет и покажувал симпатии кон терористичката организација Исламска држава. Неодамна бил осуден на една година и десет месеци затвор поради подготовка на тешко насилно дело што ја загрозува државната безбедност, но казната била условна.

Во текот на ноќта бил приведен и ирански државјанин, за кого се проверува дали бил поврзан со нападот, но истрагата сè уште утврдува дали осомничениот дејствувал сам или имал помошници.

Поради страв од можни нови напади, германските власти најавија засилени безбедносни мерки за претстојните јавни собири, особено оние организирани од LGBTQ+ заедницата. Организаторите, пак, порачаа дека нема да дозволат насилството да ги спречи нивните активности.

Нападот предизвика силни реакции во германската јавност и повторно ја отвори дебатата за безбедноста, радикализацијата и миграциската политика во земјата. Канцеларот Фридрих Мерц го осуди нападот, а во Берлин се организираат комеморации во чест на жртвата.