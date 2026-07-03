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Французин сокрил жена во куфер, се обидел да ја прошверцува од Албанија

Свет

03.07.2026

Албанските погранични власти на преминот Муриќан, на албанско-црногорската граница, привеле француски државјанин кој се обидел да транспортира Тајланѓанка скриена во куфер .

Уапсен е Том Хаак, 26-годишен, со француско државјанство. При преглед на неговото возило на граничниот премин Муриќан, службите на граничната полиција пронашле куфер на задното седиште, во кој била скриена тајландска државјанка. Станува збор за обид нелегално да ја изнесе од територијата на Република Албанија, се наведува во полициското соопштение.

Преку територијата на Црна Гора, а потоа и Хрватска, крајна дестинација требало да биде Франција, избегнувајќи ги законските процедури за минување на границата.

Според полицијата и двајцата се во притвор.

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