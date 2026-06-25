Европа под удар на екстремен топлотен бран: До 40°C во Германија и Чешка, Франција бележи жртви

Европа продолжува да се бори со еден од најсилните топлотни бранови во последните години. Откако со денови ги погодуваше Шпанија, Франција и Обединетото Кралство, екстремно топлата воздушна маса сега се движи кон централните и источните делови на континентот. Метеоролошките служби во Германија и Чешка издадоа предупредувања за опасно високи температури, а во одредени региони термометрите би можеле да достигнат и до 40 степени Целзиусови.

Франција под највисоко ниво на тревога

Франција веќе неколку дена се наоѓа во центарот на топлотниот бран. Земјата го регистрираше најтоплиот ден оваа година, а бројни температурни рекорди продолжуваат да паѓаат. Властите го активираа највисокото ниво на здравствена тревога за да ги зајакнат болничките капацитети и да обезбедат дополнителна заштита за најранливите категории граѓани.

Француските здравствени власти предупредуваат дека високите температури веќе имаат сериозни последици. Забележани се смртни случаи поврзани со горештините, а итните медицински служби пријавуваат значително зголемување на бројот на интервенции поради срцеви проблеми.

Во регионот на Париз беше регистриран трагичен случај на тригодишно дете пронајдено мртво во автомобил, додека во јужниот дел на земјата претходно починаа уште две деца оставени во прегреано возило. Дополнително, во неколку француски градови се бележи зголемена смртност, а одделенијата за интензивна нега работат под силен притисок. Германија и Чешка се подготвуваат за пикот на горештините

Германија очекува температурите во западните и југозападните делови да достигнат околу 40 степени, а топлиот бран постепено да ја зафати целата земја. Големи делови од државата се под предупредување за сериозен топлотен стрес. Метеоролозите предупредуваат дека овој настан може да влезе во историјата како еден од најекстремните забележани во земјата.

Поради временските услови, откажан е полумаратонот во Хамбург, додека железничките компании им овозможуваат на патниците бесплатно да ги променат или откажат патувањата. Слична е состојбата и во Чешка, каде што температурите веќе ги надминаа 30 степени, а за време на викендот се очекува да се приближат до границата од 40 степени.

Климатските промени ја засилуваат кризата

Според експертите за климатски промени, актуелниот топлотен бран носи јасни знаци на климатската криза. Европа денес се загрева двојно побрзо од глобалниот просек, што резултира со почести и поинтензивни екстремни временски настани. Последиците се видливи низ целиот континент, подолги периоди на суша, поголем ризик од шумски пожари, зголемен притисок врз водоснабдувањето и сериозни предизвици за здравствените системи.

Во Луксембург е измерена рекордна јунска температура од 38,3 степени, делови од Швајцарија се под највисоко ниво на предупредување поради суша, а и Австрија очекува температури до 40 степени.

Италија и Шпанија исто така на удар

Во Италија врвот на топлотниот бран се очекува на почетокот на следната недела. Во северните региони температурите би можеле да достигнат 40 степени, а музејот Уфици во Фиренца привремено ја ограничи продажбата на билети поради проблеми со системот за ладење. Во Шпанија, пак, претходно оваа недела беа измерени рекордни 45,1 степени во Андухар, една од највисоките јунски температури досега регистрирани во земјата.

Метеоролозите предупредуваат дека во многу европски градови ноќните температури нема да се спуштаат под 25 до 29 степени, што дополнително го зголемува ризикот по здравјето на населението и го отежнува закрепнувањето на организмот од дневните горештини.