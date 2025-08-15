 Skip to main content
15.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 15 август 2025
Додека го чека Путин, Трамп телефонски разговараше со Лукашенко

Свет

15.08.2025

Facebook/The White House

Во пресрет на средбата со рускиот претседател Владимир Путин на Алјаска, претседателот на САД Доналд Трамп имал телефонски разговор со првиот човек на Белорусија, Александар Лукашенко.

Во обајва на социјалните мрежи по разговорот, Трамп најави дека планира да се сретне и Лукашенко еден ден.

Имав прекрасен разговор со високо почитуваниот претседател на Белорусија, Александар Лукашенко. Целта на повикот беше да му се заблагодарам за ослободувањето на 16 затвореници. Разговараме и за ослободување на дополнителни 1.300 затвореници. Нашиот разговор беше многу добар. Разговаравме за многу теми, вклучувајќи ја и посетата на претседателот Путин на Алјаска. Со нетрпение очекувам да се сретнам со претседателот Лукашенко во иднина. Ви благодарам за вниманието на ова прашање!“, напиша Трамп

