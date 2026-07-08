 Skip to main content
08.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 8 јули 2026
Неделник

Цените на нафтата скокнаа по американските напади врз Иран

Свет

08.07.2026

Цените на нафтата скокнаа за речиси три проценти откако САД започнаа нови напади врз Иран по објавата дека Техеран нападна три брода во Ормуската Теснина.

Цената на суровата нафта од типот Брент, која се смета за меѓународен стандард, рано утрово скокна за 2,6 проценти на 76,09 долари за барел, додека цената на американската референтна сурова нафта исто така се зголеми за 2,6 проценти на 72,25 долари за барел, објавија американските медиуми и потсетија дека цените неодамна паднаа на нивоата на кои беа пред почетокот на војната со Иран на крајот на февруари.

Кога станува збор за промените во вредноста на светските валути, американскиот долар се скокна на 162,38 јапонски јени, а еврото остана непроменето на 1,1414 долари.(МИА)

Поврзани вести

Економија  | 03.07.2026
Ристески: Максимален надзор на пазарната инспекција, маркетите неосновано да не ги зголемуваат цените на производите
Економија  | 02.07.2026
Ристески: Воениот конфликт веќе е при крај, очекуваме цените да паѓаат
Економија  | 25.06.2026
Мицкоски за пораката до големите ланци на супермаркети: Ја претераа со цените, ќе следуваат мерки