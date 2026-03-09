 Skip to main content
09.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 март 2026
Неделник

Багеј: Европските држави им помогнаа на САД и Израел да го нападнат Иран

Свет

09.03.2026

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багеј денеска ги обвини европските држави дека придонеле за создавање поволни услови за американско-израелските напади што доведоа до војната со Исламската Република.

За жал, европските држави помогнаа во создавање на такви услови. Наместо да инсистираат на владеење на правото, наместо да се спротивстават на заплашувањето и ексцесите на САД, тие се изјаснија и се согласија со нив пред Советот за безбедност на ОН за време на дискусијата за повторно воведување на санкциите, а сето ова заедно ги охрабри американската и ционистичката страна да продолжат да ги извршуваат своите злосторства, посочи Багеј.

Поврзани вести

Свет  | 08.03.2026
Турција е загрижена за судирот меѓу САД и Иран
Свет  | 08.03.2026
Трамп: Не сакам Курдите да се вклучат во војната во Иран
Свет  | 07.03.2026
Иран во следните 24 часа ќе избира наследник на Хамнеи
﻿