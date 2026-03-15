 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Арагчи: Врховниот лидер е добро и ја контролира ситуацијата

Свет

15.03.2026

Шефот на иранската дипломатија, Абас Арагчи, изјави дека новиот ирански врховен лидер, Моџтаба Хамнеи, е „во добра здравствена состојба“ и „целосно ја контролира ситуацијата“.

Арагчи додаде дека Иран ја поздравува секоја „регионална иницијатива што води кон праведен крај на војната“, но нагласи дека „во моментов нема конкретни иницијативи на маса за завршување на војната“.

Што се однесува до Ормускиот Теснец, Арагчи повтори дека преминот е „отворен за сите освен за американски бродови и бродови на нивните сојузници“.

