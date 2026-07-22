Алармантно: Морбилите однесоа повеќе од 800 детски животи во Бангладеш

Бројот на деца кои починале од потврдени или сомнителни случаи на мали сипаници (морбили) во Бангладеш во изминатите четири месеци се зголеми на 803, откако во последните 24 часа починаа уште шест деца со симптоми на болеста, покажуваат денешните податоци на Министерството за здравство.

Според дневниот билтен на Генералната дирекција за здравствени услуги, од вкупниот број смртни случаи, кај 95 деца лабораториски е потврдена инфекција со вирусот на сипаници.

Четири од шесте најнови смртни случаи се регистрирани во округот Дака.

Во истиот 24-часовен период здравствените власти евидентирале 133 лабораториски потврдени случаи на морбили и уште 904 сомнителни инфекции.

Со тоа, бројот на потврдени случаи од средината на март достигна 14.841, додека бројот на сомнителни случаи се искачи на 120.352.

Бангладеш, кој има околу 175 милиони жители, продолжува да се соочува со сериозни потешкотии во справувањето со епидемијата.

Американскиот Центар за контрола и превенција на болести (ЦДЦ), повикувајќи се на податоци на Светската здравствена организација (СЗО), минатата недела соопшти дека Бангладеш е меѓу најпогодените земји, со 42.174 потврдени или сомнителни случаи регистрирани во периодот од декември до мај.

СЗО наведува дека Бангладеш претходно имал постигнато колективен имунитет против мали сипаници, но во последните години го изгубил поради намалениот опфат со вакцинација.

Од 5 април досега Министерството за здравство вакцинирало повеќе од 18 милиони деца.

Морбилите се високо заразно вирусно заболување што најчесто ги погодува децата и може да предизвика сериозни компликации, како воспаление на белите дробови, воспаление на мозокот и смрт, особено кај неухранети или невакцинирани деца.

Болеста и натаму е една од водечките причини за смрт кај децата што можат да се спречат со вакцинација.