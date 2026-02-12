Скопје ќе добие нова градска плажа

Со засилено темпо продолжуваат активностите за уредување на кејот на реката Вардар, проект кој Град Скопје го спроведува со цел создавање современ и функционален јавен простор достапен за сите граѓани, објави градоначалникот Орце Ѓоргиевски на својот Фејсбук профил.

Според објавата, уредувањето на кејот е еден од клучните приоритети на градската администрација. Градоначалникот потсети дека веднаш по преземањето на функцијата започнало темелно чистење на просторот, со што реката Вардар повторно била вратена во своето природно корито.

Во тек е реконструкција на спортските терени за фудбал, одбојка на песок и кошарка, како и поставување нова урбана опрема и создавање фитнес-зони на отворено. Во рамки на проектот се опфатени и спортските терени во Маџир Маало, кои, како што е наведено, ќе бидат целосно ревитализирани.

Покрај уредувањето на терените, на просторот се гради и современа градска плажа, која треба да обезбеди безбедно и уредено место за рекреација и дружење покрај реката