Бојковска: Безбеден град не е само за детектирање сообраќајни прекршоци и казнувања, туку и за спасување човечки животи

За мене системот Безбеден град не е само систем за детектирање на сообраќајни прекршоци и казнувања, туку за мене овој систем значи пред се, како што видовме спасување на човечки животи – истакна пратеничката од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Драгана Бојковска во гостување во емисијата „За или против“ на Алфа телевизија, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.

Пратеничката Бојковска дискутираше за имплементацијата на системот Безбеден град како и неговото функционирање, додавајќи дека целта е да се обезбеди заштита на човечки животи како и зголемување на сообраќајната култура.

Со самиот систем на Безбеден град, го поздравувам тоа што македонските граѓани го покажаа, тоа значи дека можеме да имаме соодветна сообраќајна култура и да одговориме на оние предизвици коишто сега се пред нас. И многу ме радува што не само што учесниците во сообраќајот покажаа една зрелост и почитување на законите, туку гледам и соодветни позитивни впечатоци од оние коишто не се директни учесници во сообраќајот – посочи Бојковска.

Бојковска нагласи дека иако одредени политички структури не дале поддршка во Собранието за гласање на сет законски измени коишто ќе се усогласат со овој систем на Безбеден град и коишто ќе донесат едно позитивно законско решение, таа истакна дека сепак целта на ВМРО-ДПМНЕ којашто е најважна е да се обезбеди функционален систем во интерес на граѓаните.