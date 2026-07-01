Ѓорѓиевски: Се стабилизира состојбата во Скопје, над 1000 работници од ЈП на терен, остануваме будни

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски информира дека со брза, навремена и координирана реакција спречиле поголеми последици од невремето кое го зафати Скопје.

Екипите на Град Скопје и јавните претпријатија се будни, мобилизирани и на терен. Така ќе остане во текот на целата ноќ, сè додека има потреба од интервенција и поддршка за граѓаните. Во постојана координација сме и со колегите градоначалници, како и со сите надлежни институции. Нема простор за паника, но има обврска за брза реакција и целосна посветеност, вели Ѓорѓиевски.

Истакна дека на терен биле над 1000 работници од градските јавни претпријатија кои работеле на санирање на последиците од невремето.

Скопје и скопјани не се оставени сами. Скопје има луѓе кои се на терен кога е најпотребно, нагласува скопскиот градоначалник.